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Общество7 ноября 2021 9:32

Офисное здание с собственной теплицей выставили на продажу в Барнауле

Помещения сдаются в аренду
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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В теплице можно выращивать овощи и зелень

В теплице можно выращивать овощи и зелень

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продают офисное здание, на территории которого есть собственная теплица. Как говорит владелец в объявлении на сайте Авито, помещения сдаются в аренду, поэтому новый хозяин сможет оперативно получить первую прибыль.

Площадь здания составляет 373 квадратных метра. Расположено оно на Северном Власихинском проезде, 76 и оценивается в 35 млн рублей.

Объект включает в себя офисные помещения, автомастерская, холодный склад, котельная, отапливаемая теплица, где можно выращивать овощи и зелень. Также на территории есть участки под застройку.