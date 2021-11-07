Офисное здание с собственной теплицей выставили на продажу в Барнауле

В теплице можно выращивать овощи и зелень Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продают офисное здание, на территории которого есть собственная теплица. Как говорит владелец в объявлении на сайте Авито, помещения сдаются в аренду, поэтому новый хозяин сможет оперативно получить первую прибыль.

Площадь здания составляет 373 квадратных метра. Расположено оно на Северном Власихинском проезде, 76 и оценивается в 35 млн рублей.

Объект включает в себя офисные помещения, автомастерская, холодный склад, котельная, отапливаемая теплица, где можно выращивать овощи и зелень. Также на территории есть участки под застройку.