Больше 3,5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

Ночью на городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожники занимаются уборкой снега на улицах города. Всего за минувшую ночь было вывезено 3617 кубометров снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Для обработки проезжей части противогололедными материалами использовано 183,5 тонны песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники, - отметили в мэрии.

Ночные работы велись на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсомольском и на ряде улиц. Уборка продолжается и днем: в настоящий момент на дороги вывели 79 единиц дорожной техники, также 87 дорожников вручную очищают тротуары и другие общественные места от наледи.