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Общество7 ноября 2021 5:45

Больше 3,5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула

В городе работают почти 80 единиц техники
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ночью на городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники

Ночью на городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Дорожники занимаются уборкой снега на улицах города. Всего за минувшую ночь было вывезено 3617 кубометров снега, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Для обработки проезжей части противогололедными материалами использовано 183,5 тонны песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 108 единиц снегоуборочной техники, - отметили в мэрии.

Ночные работы велись на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсомольском и на ряде улиц. Уборка продолжается и днем: в настоящий момент на дороги вывели 79 единиц дорожной техники, также 87 дорожников вручную очищают тротуары и другие общественные места от наледи.