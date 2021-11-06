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Общество6 ноября 2021 15:31

За сутки на Алтае умерло 26 человек с COVID-19

Всего за период пандемии умерли 6 423 человека с коронавирусной инфекцией
Антонина Лышова
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Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2395722 человек.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2395722 человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки умерло 26 человек с коронавирусной инфекцией. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 22 пациента. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

Всего за период пандемии умерло 6 423 человека с коронавирусной инфекцией, все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 5 047 человек, иные причины смерти – 1 376 человек.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2395722 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 375,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8504 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8778 за минувшие сутки, - отмечает оперштаб.

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