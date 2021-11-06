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Происшествия6 ноября 2021 15:13

На выезде из Барнаула 15 автомобилей попали в массовое ДТП из-за гололеда

Информации о пострадавших нет
Антонина Лышова
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Фотографиями и видео делятся очевидцы. ФОТО: скриншот публикации сообщества «Инцидент Барнаул»

Фотографиями и видео делятся очевидцы. ФОТО: скриншот публикации сообщества «Инцидент Барнаул»

На выезде из Барнаула произошла массовая авария. Фотографиями и видео делятся участники сообщества «Инцидент Барнаул».

В публикации пишут, что в массовую аварию попало 15 автомобилей, но число участников происшествия растет. Очевидцы отмечают, что пострадавших нет, сильный ущерб нанесен машинам. На месте аварии работали сотрудники ГАИ и скорой помощи, а также спасатели.

На дороге гололёд, воздержитесь от дальних поездок, - пишут участники сообщества.

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