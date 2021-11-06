В Алтайском крае выявили более 500 новых заболевших коронавирусной инфекцией

Резервных коек в ковидных госпиталях осталось 545. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 503 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом пишет оперштаб региона. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Барнауле, Бийске и Заринске

Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 58129 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 92492 заболевших: 19369 – у больных внебольничной пневмонией, 62960 – у заболевших ОРВИ, в 9163 случаях – бессимптомное течение, - пишет оперштаб.

Под присмотром медиков с подтвержденной инфекцией находится почти четыре тысячи человек. Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 855, из них подключено к аппаратам ИВЛ –297. Резервных коек в ковидных госпиталях осталось 545.

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