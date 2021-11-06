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Общество6 ноября 2021 10:40

В Яровом продлили время ремонтных работ на ТЭЦ

Котел №10 планируют отремонтировать 6 ноября до 23:00
Антонина Лышова
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Изначально работы планировали закончить 5 ноября.

Изначально работы планировали закончить 5 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Время запуска отопления на ТЭЦ в Яровом снова отложили, сообщают «Яровские вести». Изначально работы планировали закончить 5 ноября до 22:00.

В издании отметили, что увеличился объем работ. Теперь запустить отопление планируют 6 ноября до 23:00.

Ранее мы рассказывали, что вышел из строя котел №9, позже котел №10. В ТЭЦ запустили котел №7, но его мощность рассчитана только на летний период. Жители жалуются на холод в квартирах. В Яровое по поручению губернатора выехал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

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