В Яровом продлили время ремонтных работ на ТЭЦ

Изначально работы планировали закончить 5 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Время запуска отопления на ТЭЦ в Яровом снова отложили, сообщают «Яровские вести». Изначально работы планировали закончить 5 ноября до 22:00.

В издании отметили, что увеличился объем работ. Теперь запустить отопление планируют 6 ноября до 23:00.

Ранее мы рассказывали, что вышел из строя котел №9, позже котел №10. В ТЭЦ запустили котел №7, но его мощность рассчитана только на летний период. Жители жалуются на холод в квартирах. В Яровое по поручению губернатора выехал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

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