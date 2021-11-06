Дорожные службы Барнаула продолжают борьбу с гололедом

Особо внимание уделают наиболее опасным местами: подходам к пешеходным переходам, остановочным площадкам, лестничным маршам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжают борьбу с гололедом. Рабочие усиленно посыпают обледеневшие пешеходные дорожки песчано-солевой смесью, сообщает пресс-служба администрации города. С начала ноября этого года МБУ «Автодорстрой» израсходовало почти 2,5 тысячи тонн реагента.

Особо внимание уделают наиболее опасным местами: подходам к пешеходным переходам, остановочным площадкам, лестничным маршам. Добавим, что тротуары посыпают песком без добавления соли. Реагент с 15% концентрацией соли используется дорожниками только для обработки проезжей части.

- Пешеходов просят быть внимательными и осторожными при передвижении по скользким тротуарам, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники на пешеходных дорожках, - пишет пресс-служба.

Интересующие вопросы, связанные с очисткой тротуаров от наледи и снега, можно спросить по телефону центральной диспетчерской службы предприятия 504-360.

Напомним, ранее мы писали, что жители Барнаула жаловались на сильный гололед.

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