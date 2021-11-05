Покупатель расплатился в бийском магазине купюрой, напечатанной на принтере

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В выручке одного из магазинов в Бийске заметили поддельную купюру номиналом 2 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает МВД региона.

– Неизвестный рассчитался за товары фальшивкой, кассир не проверил банкноту с помощью специального устройства и таким образом она попала в инкассаторский пакет. Эксперты МУ МВД России «Бийское» подтвердили, что банкнота изготовлена на струйном принтере, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что ранее в Алтайском крае купюру с такими серией и номером не изымали. Полицейские напоминают, что о поддельных банкнотах нужно сообщать правоохранителям.