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Происшествия5 ноября 2021 13:01

Покупатель расплатился в бийском магазине купюрой, напечатанной на принтере

Полицейские возбудили уголовное дело
Герман Архаров
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Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В выручке одного из магазинов в Бийске заметили поддельную купюру номиналом 2 тыс. рублей. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает МВД региона.

– Неизвестный рассчитался за товары фальшивкой, кассир не проверил банкноту с помощью специального устройства и таким образом она попала в инкассаторский пакет. Эксперты МУ МВД России «Бийское» подтвердили, что банкнота изготовлена на струйном принтере, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что ранее в Алтайском крае купюру с такими серией и номером не изымали. Полицейские напоминают, что о поддельных банкнотах нужно сообщать правоохранителям.