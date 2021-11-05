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Здоровье5 ноября 2021 12:01

Рекордное число заболевших ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Общее зараженных COVID-19 в регионе составляет 90989
Герман Архаров
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Общее зараженных COVID-19 в регионе составляет 90989

Общее зараженных COVID-19 в регионе составляет 90989

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 498 человек, зараженных коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 90989, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 5 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3928 человек. Кроме этого, 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ –300.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 298 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 63239.