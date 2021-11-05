Рекордное число заболевших ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Общее зараженных COVID-19 в регионе составляет 90989
Фото: Олег УКЛАДОВ
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 498 человек, зараженных коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 90989, сообщает краевой оперативный штаб.
– По состоянию на 5 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3928 человек. Кроме этого, 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.
Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ –300.
При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 298 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 63239.