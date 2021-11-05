Жители Барнаула пожаловались на сильный гололед

Гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы пожаловались на сильный гололед в краевой столице. Снимки ледяной корки горожане разместили в группе «Барнаул 22»

– Почему дороги такие скользкие? Пока дойдешь до пункта назначения, десять раз упадешь, все переломаешь и в травмпункт пойдешь, – написали пользователи.

Ранее в мэрии сообщали, что дорожная служба поддерживает проезжую часть в нормативном состоянии, обработка дорог противогололедными материалами ведется круглосуточно.

По информации властей, тротуары прометаают тракторами, оборудованными щетками. Кроме того, рабочие посыпают песком остановки, подходы к пешеходным переходам и другие места.