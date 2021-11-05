Цены на некоторые продукты в Алтайском крае оказались самыми низкими в Сибири

Картофель Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 25 октября снизились цены на некоторые продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– С начала октября подешевели вермишель - на 3,3% (в среднем по России товар подорожал на 1,6%), лук репчатый - на 2,5% (в среднем по России - на 2,2%), морковь - на 2,3% (в среднем по России - на 1,6%), яблоки - на 2,2% (в среднем по России - на 4,4%), – пояснили в министерстве экономического развития региона.

Более того, в Алтайском крае зафиксировали минимальные цены по СФО на яйца куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничную, картофель, капусту. А из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, на 21 товар - ниже среднероссийского уровня.

Ранее мы писали о том, что информация о подорожании круп из-за дефицита урожая в Алтайском крае не соответствует действительности. То же самое касается и сахара. За последние три года средний урожай сахарной свеклы был чуть больше 1 млн тонн.