Барнаульцы рассказали о неофициально работающем ночном клубе

Горожане пишут, что нужно постучаться в дверь, чтобы попасть внутрь Фото: Герман Архаров

Жители Барнаула сообщили, что в Барнауле якобы неофициально работает один из ночных клубов. Об этом горожане написали в группе «Черное список Барнаул».

– Клуб везде в интернете считается закрытым, но на самом деле он работает. Нет не вывески, ни дресс-кода.Что бы туда пройти нужно подолбиться в двери, – пишут пользователи.

При этом барнаульцев возмутило поведение охранников. По их словам, последние якобы выгоняют адекватных людей и ругаются матом.

Напомним, согласно указу губернатора, заведения общепита могут работать до 23 часов. Обязательно соблюдение санитарных требований.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле закрыли бар «Огонь и лед» из-за нарушений антиковидного режима.