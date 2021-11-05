140 тонн ракетного топлива доставят в Бийск на утилизацию

2 ноября партию выгрузили в селе Новопавловка Чуйской области Киргизии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийск из Киргизии привезут 140 тонн меланжа, компонента ракетного топлива с истекшим сроком годности. В алтайском наукограде его утилизируют, пишет ТАСС.

– В общей сложности из Киргизии в Россию на утилизацию доставят с учетом текущей партии груза 140 тонн меланжа. Помощь в утилизации киргизской стороне также оказала ОБСЕ, – отмечает издание.

2 ноября партию выгрузили в селе Новопавловка Чуйской области Киргизии, сейчас ее уже везут в Бийск. На Алтае меланж переработают в продукты гражданского назначения, которые безопасные для использования.