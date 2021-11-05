Погода в Алтайском крае 5 ноября 2021: местами снег и до -11 градусов

В Барнауле днем 5 ноября столбики термометров покажут -4...-6 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 5 ноября, в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов, местами до -11 градусов. Об это сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами в западных и северных районах Алтайского края пройдет небольшой снег, на дорогах будет сильная гололедица. В регионе ожидается юго-западный ветер, 4-9 м/с, местами порывы 12-17 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 5 ноября столбики термометров покажут -4...-6 градусов. В конце дня небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. В краевой столице будет дуть юго-западный ветер, 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.