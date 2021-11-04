Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 ноября 2021 14:00

Новый рекорд по числу умерших с ковидом зафиксировали в Алтайском крае

За сутки зарегистрировали 35смертей среди больных COVID-19
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сегодняшний день в крае насчитывается 875 тяжелобольных пациентов

На сегодняшний день в крае насчитывается 875 тяжелобольных пациентов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 35 смертельных случаев среди больных COVID-19. Из них 30 человек умерли непосредственно от инфекции, сообщает региональный оперштаб. Это новый рекорд по летальности с начала пандемии в регионе.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 90 491 человек, в т. ч. 7050 детей. Выздоровели 62 941 человек. Умерли 6 397 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 5 025 человек, иные причины смерти – 1 372 человека, – сообщает оперштаб.

На сегодняшний день в крае насчитывается 875 тяжелобольных пациентов, из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ.