Новый рекорд по числу умерших с ковидом зафиксировали в Алтайском крае

На сегодняшний день в крае насчитывается 875 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 35 смертельных случаев среди больных COVID-19. Из них 30 человек умерли непосредственно от инфекции, сообщает региональный оперштаб. Это новый рекорд по летальности с начала пандемии в регионе.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 90 491 человек, в т. ч. 7050 детей. Выздоровели 62 941 человек. Умерли 6 397 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 5 025 человек, иные причины смерти – 1 372 человека, – сообщает оперштаб.

На сегодняшний день в крае насчитывается 875 тяжелобольных пациентов, из них 300 подключены к аппаратам ИВЛ.