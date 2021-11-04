492 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края находятся больше 4 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 492 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело в два раза меньше – только 249 пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 90 491 человек, в том числе 7050 детей. Выздоровели 62 941 человек, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день в ковидных госпиталях края находятся больше 4 тысяч человек. Еще более 500 пациентов лечатся на дому.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае резко выросло число желающих вакцинироваться после введения QR-кодов.