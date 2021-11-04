В алтайском техническом университете продлили «дистант» до 14 ноября

Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Алтайском государственном политехническом университете продлили формат дистанционного обучения до 14 ноября. Об этом сообщается на сайте вуза.

–Эти меры предпринимаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, – написано на сайте.

Такое решение в вузе приняли на основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 2 ноября. Ранее в ведомстве заявили, что с 8 ноября вузы могут продолжать обучение на «дистанте».