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Общество4 ноября 2021 10:40

В алтайском техническом университете продлили «дистант» до 14 ноября

Решение приняли на основе приказа Министерства науки и высшего образования РФ
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: пресс-служба АлтГТУ

Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Алтайском государственном политехническом университете продлили формат дистанционного обучения до 14 ноября. Об этом сообщается на сайте вуза.

–Эти меры предпринимаются в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, – написано на сайте.

Такое решение в вузе приняли на основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 2 ноября. Ранее в ведомстве заявили, что с 8 ноября вузы могут продолжать обучение на «дистанте».