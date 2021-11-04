Финальные продуктовые ярмарки проходят в Барнауле 4 ноября

Площадки ярмарок представлены в каждом районе города Фото: Татьяна Гейнрих

В четверг, 4 ноября, в Барнауле проходят финальные в этом сезоне осенние продовольственные ярмарки. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

– Широкий ассортимент продовольственных товаров предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и Алтайского края, – отмечают в мэрии.

На ярмарках можно будет приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасы, а также мясные, рыбные деликатесы. Помимо этого посетители смогут купить, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи.

Площадки ярмарок представлены в каждом районе города. Время работы: с 10.00 до 14.00 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;

Индустриальный район - ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район - пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.