Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем народного единства

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

4 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко совместно с председателем АКЗС Александром Романенко поздравил жителей края с Днем народного единства. Обращение опубликовано на официальном сайте региона.

- В дни сложных испытаний мы в очередной раз убеждаемся, что преодолеть трудности можно, только объединив усилия, поддерживая друг друга. Мы всегда помним: Алтайский край является частью одной большой семьи – России, – сказано в обращении.

В пример единения соотечественников ради общей цели губернатор привел народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которое освободило страну от интервентов.

Жителям края Томенко пожелал благополучия и крепкого здоровья.