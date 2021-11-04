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Общество4 ноября 2021 5:11

Мороз до -17 градусов ожидается в Алтайском крае 4 ноября

В отдельных районах пройдет снег
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В Барнауле дневная температура воздуха составит -9, -11 градусов

В Барнауле дневная температура воздуха составит -9, -11 градусов

Фото: Татьяна Гейнрих

В четверг, 4 ноября в Алтайском крае столбик термометра опустится до -17 градусов в отдельных районах. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура -7,-12 гр., местами до -17 градусов. В отдельных районах небольшой снег, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами, изморозь, – сообщили в Гидрометцентре.

Ветер подует северо-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.

В Барнауле дневная температура воздуха составит -9, -11 градусов.