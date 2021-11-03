Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 14:13

Экс-главу сельсовета Тальменского района будут судить за мошенничество

По версии следствия, он решил обманным путем завладеть земельными участками
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль следственного комитета.

Автомобиль следственного комитета.

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Экс-главу сельсовета Тальменского района обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он решил завладеть земельными участками обманным путем, пишет региональный следком.

- В период с 1 октября 2017 по 15 апреля 2019 года обвиняемый решил обманным путем приобрести право собственности на земельные участки, расположенные в границах возглавляемого им муниципального образования, - пишет ведомство.

Мужчина изготовил фиктивную выписку о наличии у его подчиненных права собственности на три земельных участка. На основании этих документов в Россреестре зарегистрировали право собственности на земельные участки общей площадью 8700 квадратов.

Это причинило муниципалитету ущерб в сумме более 567 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.