Экс-главу сельсовета Тальменского района будут судить за мошенничество

Автомобиль следственного комитета. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Экс-главу сельсовета Тальменского района обвинили в мошенничестве. По версии следствия, он решил завладеть земельными участками обманным путем, пишет региональный следком.

- В период с 1 октября 2017 по 15 апреля 2019 года обвиняемый решил обманным путем приобрести право собственности на земельные участки, расположенные в границах возглавляемого им муниципального образования, - пишет ведомство.

Мужчина изготовил фиктивную выписку о наличии у его подчиненных права собственности на три земельных участка. На основании этих документов в Россреестре зарегистрировали право собственности на земельные участки общей площадью 8700 квадратов.

Это причинило муниципалитету ущерб в сумме более 567 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.