В Барнауле продают квартиру с туалетом на балконе

Туалет на балконе. Фото: портал "Недвижимость Алтай"

В Барнауле выставили на продажу квартиру площадью всего 18 квадратов по ул. Шукшина, 15.. Ее изюминка заключается в планировке, так, например, туалет располагается на балконе. Об этом сообщает портал «Недвижимость Алтая».

- Во второй половине балкона, отделенной от санузла перегородкой, расположена кухня с заведенной водой, гарнитуром, стиральной машиной, обеденным столом и большим окном. Такое решение принято в целях экономии места, - пишет издание.

Комната находится на втором этаже 9-этажной панельки. Ее стоимость составляет 1,3 млн рублей.