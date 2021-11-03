В Рубцовске будут судить крановщика из-за смерти мужчины

дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске будут судить крановщика, по вине которого погиб мужчина. Его обвиняют в том, что он нарушил правила безопасности при проведении демонтажных работ. Об этом сообщает краевая прокуратура.

- Прокурором города Рубцовска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который оказывал услуги с привлечением собственной спецтехники, - рассказали в ведомстве.

ЧП произошло в июле, мужчина приехал, чтобы демонтировать металлические ворота с помощью крана. В результате преступной небрежности стропальщику были причинены телесные повреждения, от которых он скончался.

Рубцовчанину предъявили обвинение по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание, которое ему грозит - до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех дет.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.