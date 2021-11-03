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Происшествия3 ноября 2021 10:53

В Барнауле такси влетело в фасад продуктового магазина

ДТП произошло на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле такси протаранило фасад продуктового магазина «Прозапас» на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. ДТП произошло в среду, 3 ноября. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- Произошло столкновение легковых автомобилей, после которого один из автомобилей протаранил вход в магазин «Прозапас», - пишут очевидцы.

По данным городской Госавтоинспекции, «Солярис» под управлением мужчины 1970 года рождения столкнулся с автомобилем «Форд Куга», которым управлял мужчины 1954 года рождения. «Солярис» отбросило в торговый павильон.