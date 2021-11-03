На Алтае будут судить мужчину за продажу орденов и медалей

Фото пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю.

В Алтайском крае могут осудить мужчину, который пытался продать ордена и медали времен Великой Отечественной войны за границу, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

- Обвиняемый незаконно приобрел в целях последующего сбыта 33 государственные награды СССР, в числе которых ордена «Дружбы народов», «Знак почета», «Трудовой славы» III степени, «Отечественной войны», медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы» и другие, а также удостоверения к ним, - рассказали в ведомстве.

После этого мужчина нашел покупателя, который заплатил ему около 100 тысяч рублей и отправил ему ценности почтой. Преступление не было доведено до конца, так как посылку изъяли сотрудники ФСБ в почтовом отделении Барнаула