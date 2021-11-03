Создатель алтайской сети спортзалов «Рельеф» оказался на грани банкротства

Алексей Меркулов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Создатель алтайской сети спортзалов «Рельеф» Алексей Меркулов оказался на грани банкротства из-за огромных долгов, которые достигают 35 млн рублей. Только за 2021 год на сайте краевого Арбитражного суда можно найти 19 заявлений к предпринимателю, сообщает «Политсибру».

- Привела к такому положению дел предпринимателя пандемия и связанные с ней ограничения. За время простоя залов накопились долги, в первую очередь, по аренде помещений, закрылись уже пять филиалов сети, - пишет издание.

Сейчас «Рельефом» управляют соучредители, сам создатель занимается сугубо тренерской работой, а также выступает у владельцев консультантом.