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Общество3 ноября 2021 7:41

В Сибирской долине построят водонапорную башню после жалоб жителей

В поселке нет нормальной питьевой воды
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: instagram.com/sibirskaia_dolina

Фото: instagram.com/sibirskaia_dolina

В Сибирской долине построят водонапорную башню после жалоб жителей, правда, случится это только в 2023 году. Об этом пишет «Политсибру» со ссылкой на главу администрации Центрального района Барнаула Максима Сабыну.

- Чтобы изъять земли и построить водонапорную башню и станцию водоочистки комитет по земельным ресурсам уже попросил власти выделить в 2022 году из бюджета шесть миллионов рублей, - цитирует издание чиновника.

На днях жители микрорайона вышли с плакатами на собрание, чтобы привлечь внимание к проблеме грязной воды. Они утверждают, что «вода воняет» и ее «невозможно пить», обвинив в бездействии власти.