Барнаульцы из-за тумана в столице не могут улететь в Москву

Рейс откладывали уже несколько раз. Фото: Анна СЕМИНА

Из-за сильнейшего за последние 12 лет тумана в Москве жители многих городов и в том числе Барнаула не могут вылететь в столицу. По данным на утро 3 ноября, рейс S7 задержат больше, чем на 7 часов.

- Самолет не может вылететь в Барнаул из-за тумана в Москве, - подтвердили в справочной барнаульского аэропорта.

Еще накануне пассажиры рейса Барнаул-Москва S7-2602 получили сообщение о том, что самолет задержится на 5 часов. В расписание фактический вылет поставили около часа дня по местному времени, однако уже сегодня, 3 ноября, его несколько раз откладывали.

На текущий момент авиакомпания проинформировала, что вылет из Барнаула состоится 15.19 по местному времени.

Примечательно, что другие московские рейсы все же вылетели, однако сможет ли столица принять самолеты – пока не ясно. Накануне лайнеры отправляли в Воронеж и Нижний Новгород, но последний уже забит под завязку.