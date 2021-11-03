На Алтае автомобиль с шестью пассажирами слетел в реку

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

В Республике Алтай автомобиль с шестью пассажирами съехал в реку. Это произошло еще 31 октября в Усть-Коксинском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, у которого не было прав, сообщает республиканское МВД.

- Местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигаясь со стороны села Усть-Кокса в сторону села Талда, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего допустил съезд с проезжей части на обочину, с последующим опрокидыванием автомобиля в реку, - сообщает ведомство.

В результате пострадал сам водитель и 8-летний мальчик — его госпитализировали. Сейчас у полиции есть трое суток, чтобы провести проверку. Мужчине может грозить ответственность за то, что подверг жизнь несовершеннолетнего опасности.