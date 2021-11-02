Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 ноября 2021 составляет 6332

За минувшие сутки умерли 32 человека с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 2 ноября скончались 6332 человека с коронавирусом, в том числе 4969 случаев от COVID-19, 1363 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 32 человека с коронаврусом. 26 скончались из-за COVID-19, шесть – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 89515, в том числе 6924 ребенка.

Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 56733 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 89515 заболевших: 19126 – у больных внебольничной пневмонией, 61260 – у заболевших ОРВИ, в 9129 случаях – бессимптомное течение.