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Происшествия2 ноября 2021 14:31

На Алтае пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и уехал

Герман Архаров
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Девушка скончалась на месте аварии

Девушка скончалась на месте аварии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Бийском водитель насмерть сбил школьницу и скрылся. Вскоре мужчину задержали, пишет «Бийский рабочий».

– Правоохранители установили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Honda HR-V совершил наезд на 16-летнюю местную жительницу. От полученных травм десятиклассница скончалась на месте. Мужчина с места аварии скрылся, – сообщает издание.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя около поселка Боровой. Согласно медицинскому заключению, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, мужчина был лишен прав.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).