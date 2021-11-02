На Алтае пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку и уехал

Девушка скончалась на месте аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Бийском водитель насмерть сбил школьницу и скрылся. Вскоре мужчину задержали, пишет «Бийский рабочий».

– Правоохранители установили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Honda HR-V совершил наезд на 16-летнюю местную жительницу. От полученных травм десятиклассница скончалась на месте. Мужчина с места аварии скрылся, – сообщает издание.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя около поселка Боровой. Согласно медицинскому заключению, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, мужчина был лишен прав.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).