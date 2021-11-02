В барнаульских автобусах проверяют соблюдение масочного режима

Автобусы. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Нарушителям грозят штрафы, сообщает мэрия.

– В профилактических рейдах принимают участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, представители городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Участники контролируют, как соблюдают масочный режим линейные работники и пассажиры в городском общественном транспорте, а также проверяют автобусы на наличие необходимых дезинфицирующих средств, – отмечают в мэрии.

Во время одного из рейдов проверили 7 автобусов, проходящих через остановку «Дом Союзов». Выявили двух водителей (маршрут 144, маршрут 20) без масок. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении.

В мэрии напомнили, что ответственность за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте несет перевозчик. Поэтому в случае, если пассажир отказывается соблюдать масочный режим, перевозчик имеет право отказать ему в предоставлении услуги, на пассажира в этом случае должен быть составлен протокол.