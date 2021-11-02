В Алтайском крае мужчина до смерти забил знакомого

В ходе следствия мужчина полностью признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Первомайского района будут судить по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего смерть. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, ночью в августе 2021 года в одном из сел Первомайского района обвиняемый распивал спиртное в компании местных жителей. Между пьяными гостями произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник, находясь на приусадебном участке, избил 57-летнего односельчанина, причинив не менее 11 ударов руками и ногами по голове и телу, – отметили в ведомстве.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что обвиняемый совершил новое тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.