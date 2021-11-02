Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 89,5 тысяч

За сутки выявили 474 новых случая Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 474 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 89515. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 2 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3947 человек. Кроме этого, 365 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отмечают в ведомстве.

Количество тяжелобольных – 860, из них подключено к аппаратам ИВЛ –291. При этом за сутки число выздоровевших увеличилось на 199 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 62494.