Барнаульцев будут предупреждать об очередях в пунктах вакцинации

В регионе продолжается вакцинация
Фото: Олег УКЛАДОВ
Минздрав Алтайского края ввел мониторинг приема пациентов в мобильных прививочных пунктах. Жителей краевой столицы будут информировать об очередях и времени ожидания, сообщает ведомство.
– Уважаемые жители края, если вы решили воспользоваться возможностью вакцинироваться без предварительной записи, пожалуйста, наберитесь терпения. Так как в этом случае ожидания в очереди не избежать, – отметили в минздраве.
По данным на 12 часов:
– в ТРЦ «Весна» в очереди 19 человека (вакцинировано 107), время ожидания 20 минут
– в ТРЦ «Праздничный» в очереди 21 чел (вакцинировано 69), время ожидания около 1,5 часов
– в ТОК «Геомаркет» в очереди 300 человек (вакцинировано 150), время ожидания около 4 часов