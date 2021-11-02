Барнаульцев будут предупреждать об очередях в пунктах вакцинации

В регионе продолжается вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края ввел мониторинг приема пациентов в мобильных прививочных пунктах. Жителей краевой столицы будут информировать об очередях и времени ожидания, сообщает ведомство.

– Уважаемые жители края, если вы решили воспользоваться возможностью вакцинироваться без предварительной записи, пожалуйста, наберитесь терпения. Так как в этом случае ожидания в очереди не избежать, – отметили в минздраве.

По данным на 12 часов:

– в ТРЦ «Весна» в очереди 19 человека (вакцинировано 107), время ожидания 20 минут

– в ТРЦ «Праздничный» в очереди 21 чел (вакцинировано 69), время ожидания около 1,5 часов

– в ТОК «Геомаркет» в очереди 300 человек (вакцинировано 150), время ожидания около 4 часов