В Сростках потушили полыхающее здание кафе

По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Утром 2 ноября в селе Сростки Бийского района горело неработающее здание придорожного кафе. Площадь пожара составила более 150 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС.

– На начальном этапе на месте происшествия работало 5 единиц техники. В течение часа пожар был локализован на площади более 150 квадратных метров. Огнем уничтожена крыша деревянного строения, стены, – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, быстрому распространению огня способствовала разгерметизация газовых баллонов, произошедшая из-за воздействия высокой температуры. Пострадавших нет, точную причину возгорания установят специалисты.