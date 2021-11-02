Заплатить налоги стало еще проще и удобнее

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн Фото: из архива компании

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов направляются физическим лицам по адресу места жительства (регистрации) или по иному адресу, указанному в письменном заявлении налогоплательщика, по которому ему необходимо направлять налоговое уведомление. Пользователям «Личного кабинета физического лица», за исключением тех, кто заявил о желании получать бумажную версию, уведомления были выгружены в электронном виде в сервис.

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть исполнено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн, через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Оплатить налоги», зайти на сайты можно с помощью единого портала Госуслуг или мобильного приложения «Налоги физического лица».

Тем, кто не является пользователем Личного кабинета заплатить налоги, госпошлины и страховые взносы можно через сервисе «Уплата налогов и пошлин». Его обновленная версия поможет плательщикам физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам быстро и правильно заполнять расчетные документы и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов. Сервис поможет сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо.

Также имущественные налоги можно оплатить в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.

В случае неполучения налогового уведомления необходимо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию или в ближайшее отделение МФЦ, позвонить на «горячую линию» ФНС по телефону 8-800-222-22-22.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»