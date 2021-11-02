Мошенники выманили у жителя Алтая 400 тысяч рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

Лжесотрудник банка выманил у 31-летнего жителя Шебалинского района Республики Алтай 400 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что потерпевшему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что неизвестные от его имени пытаются взять кредит. Чтобы избежать финансовых проблем, мужчине рекомендовали самому оформить кредит, и перевести деньги на специальный счет банка, заверив, что позднее все средства будут возвращены, – отметили в ведомстве.

Мужчина не поверил звонившему и прекратил разговор. Но на этом мошенники не успокоились – после многочисленных звонков и уговоров с отсылкой на срочность и серьезность ситуации, им все же удалось завоевать доверие сельчанина. Вскоре через мобильное приложение банка он оформил кредит, а затем, через банкомат перевел деньги. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело.