Погода в Алтайском крае 2 ноября 2021: дождь, мокрый снег и до -5 градусов

На большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем во вторник, 2 ноября, в Алтайском крае прогнозируют 0…+5 градусов, местами до -5 градусов с похолоданием в течение дня, пишет алтайский Гидрометцентр.

– На большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 17-22м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 2 ноября будет 0…+2 градуса с похолоданием в течение дня. Временами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный 8-13 м/с.