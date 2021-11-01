На Алтае мужчина в грузовом поезде пытался пересечь госграницу

Задержанный нарушитель границы (фото: предоставлено пресс-службой УФСБ России по Алтайскому краю)

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, который в грузовом поезде намеревался уехать в Республику Казахстан. Подробности сообщают в пресс-службе ведомства.

- В железнодорожном пункте пропуска «Локоть» в ходе пограничного контроля грузового состава, следовавшего на выезд из Российской Федерации по маршруту: Локоть - Семей, пограничному наряду поступила информация от члена ДНД о том, что под одним из вагонов соседнего железнодорожного состава находится неизвестный, - рассказывают в ведомстве.

Пограничники провели, и оказалось, что там действительно мужчина. Его задержали и допросили. Оказалось, что он намеревался после досмотра пробраться в грузовой поезд, чтобы на нем уехать к родственникам в Казахстан. Когда его спросили, почему он выбрал такой способ, он признался, что побоялся, что ему откажут в пограничном пункте и не выпустят из страны в условиях ковидных ограничений.

В итоге же нарушителя привлекли к административной ответственности.