На Алтае предпринимателя и адвоката обвиняют в многомиллионном мошенничестве

До суда обвиняемые заключены под домашний арест Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предпринимателю и адвокату предъявили обвинение в мошенничестве на 12 млн рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

- В 2021 году предприниматель, узнав об уголовном преследовании другого коммерсанта, предложил ему воспользоваться услугами адвоката, который якобы сможет содействовать в положительном для него разрешении уголовного дела, - рассказывают в ведомстве.

После того, как другая сторона согласилась, предприниматель и адвокат уговорили свою жертву передать им 12 млн рублей. Якобы эти деньги они намеревались передать должностным лицам в качестве взятки, чтобы урегулировать все проблемы по уголовному делу. Так как на тот момент бизнесмен уже был под стражей, то он согласился на выдвинутые условия.

На самом же деле, обвиняемые не собирались ему помогать, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено по статье «Мошенничество». И предприниматель и адвокат дали признательные показания. Сейчас они находятся под домашним арестом.