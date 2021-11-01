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Общество1 ноября 2021 13:50

Министр здравоохранения Алтайского края может сменить работу

Несколько источников предрекают ему повышение в должности
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Дмитрий Попов (фото: минздрав Алтайского края)

Дмитрий Попов (фото: минздрав Алтайского края)

В СМИ снова появились сообщения о том, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов может покинуть свой пост, пишет «Банкфакс».

- Сразу несколько источников сообщили о том, что министр здравоохранения края Дмитрий Попов, предположительно, пойдет на повышение и получит пост «социального» вице-губернатора, забрав часть полномочий у действующего зампреда Игоря Степаненко, - сообщают источники издания.

Также уже заговорили о том, кто может занять кресло чиновника. В качестве возможных кандидатур рассматривают главного врача Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Андрея Макина, однако официально эту информацию еще не подтверждают.

Напомним, сообщения о том, что Дмитрий Попов покидает свой пост, периодически появляются в кулуарах, но как все мы видим, пока он остается на посту министра.