Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 ноября 2021 года составило 89041

За сутки в Алтайском крае выявили 478 случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 ноября 2021 года увеличилось еще на 478 случаев и составило 89041, сообщает оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 146 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-28, - говорится в свежей статистике.

Таким образом, из общего числа инфицированных выздоровели 62295 человек, а скончались 6300. Продолжают лечение в стационарах 3920 человек с положительным тестом и еще 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся в ковидных госпиталях.

- Количество тяжелобольных – 850, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289, - добавляют в оперштабе.

Амбулаторно врачи наблюдают за состоянием 48 бессимптомных вирусоносителей и еще 333 долечиваются после перенесенной пневмонии.