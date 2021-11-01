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Общество1 ноября 2021 12:51

Уголовное дело завели из-за использования некачественной продукции на Барнаульском мясоперерабатывающем заводе

По информации инсайдеров, там могли использовать испорченное мясо
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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На предприятии могли использовать испорченное мясо

На предприятии могли использовать испорченное мясо

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская прокуратура подтвердила информацию о возбуждении уголовного дела, связанного с «Барнаульским мясоперерабатывающим заводом» (БМПЗ). Якобы на производстве использовали некачественное сырье, пишет «Банкфакс».

- По сведениям инсайдеров, уголовное дело было возбуждено в связи с использованием на БМПЗ некачественного, вероятно фактически испорченного мясного сырья. По имеющейся информации, фигурантами могли стать технолог, ветврач и менеджер, - поясняет издание.

Причем ранее журналисты направляли запросы в СУСК и ГУ МВД России по Алтайскому краю и там не подтверждали, что расследование ведется, а уже в октябре инсайдеры сообщили, что оно завершено и материалы переданы в прокуратуру. Подробности не сообщаются.