На Алтае умер участник Книги рекордов Гиннесса

Петр Жинкин (фото: скриншот страницы https://www.instagram.com/rai_vest22/)

В Алтайском крае скончался спортсмен-гиревик, рекордсмен Книги Гиннеса Петр Жинкин. Об этом сообщает «Районный Вестник» на своей странице в Instagram.

- Ушел из жизни Петр Васильевич Жинкин - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 14-кратный чемпион мира и Европы, 8-кратный чемпион России, мастер спорта Международного класса по гиревому спорту, - сообщает источник информации.

Сам он говорит про гиревой спорт, что это комбинация тяжелой и легкой атлетики. Тем, кто этим не занимался, сложно в это поверить, но у Жинкина получалось это совмещать. Он чередовал силовые тренировки и бег. А в остальное время его можно было увидеть и на катке, и на волейбольной площадке. Спорт был его смыслом жизни.

В 2013 году Петр Жинкин записал свое имя в легендарную Книгу рекордов Гиннесса. Он был гордостью района.