Барнаулец Виктор Муштаков примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Виктор Муштаков Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский спортсмен Виктор Муштаков выступит на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает «Алтайский спорт».

На днях в Коломне завершился чемпионат России на котором наш земляк дважды стал победителем: на дистанции 500 и 1000 метров.

- Виктор Муштаков закономерно вошел в состав сборной России для выступления на первых этапах Кубка мира. Проведение первого этапа намечено на 12−14 ноября в Польше, - пишет сайт.

Напомним, ранее Муштаков был включен в расширенный список спортсменов, кандидатуры которых рассматривают в качестве участников зимней Олимпиады-2022.