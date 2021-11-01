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Спорт1 ноября 2021 10:55

Барнаулец Виктор Муштаков примет участие в этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Первый старт состоится в Польше
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Виктор Муштаков

Виктор Муштаков

Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский спортсмен Виктор Муштаков выступит на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает «Алтайский спорт».

На днях в Коломне завершился чемпионат России на котором наш земляк дважды стал победителем: на дистанции 500 и 1000 метров.

- Виктор Муштаков закономерно вошел в состав сборной России для выступления на первых этапах Кубка мира. Проведение первого этапа намечено на 12−14 ноября в Польше, - пишет сайт.

Напомним, ранее Муштаков был включен в расширенный список спортсменов, кандидатуры которых рассматривают в качестве участников зимней Олимпиады-2022.