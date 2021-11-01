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Общество1 ноября 2021 10:05

В Барнауле вывели на очистку тротуаров снегоуборочную технику

Днем организовано дежурство
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Дорожная техника работает в Барнауле

Дорожная техника работает в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во время первого этой осенью снегопада для очистки Барнаула на улицы города вывели 67 коммунальных дорожных машин, сообщают в пресс-службе мэрии.

Первый снегопад произошел в ночь на 1 ноября.

- Спецтехника обработала песчано-соляной смесью не только перекрестки, мостовые сооружения, спуски и подъемы, но и всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта, - рассказывают в администрации.

В общей сложности было израсходовано почти 400 тонн смеси. Кроме того, тракторы смели снег с тротуаров. Предполагается, что исходя из погодных условий, днем на улицы города будут готовы выехать 80 единиц техники. Также задействован ручной труд – 123 человека посыпают песком остановки и подходы к пешеходным переходам.