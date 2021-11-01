В Барнауле вывели на очистку тротуаров снегоуборочную технику

Дорожная техника работает в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во время первого этой осенью снегопада для очистки Барнаула на улицы города вывели 67 коммунальных дорожных машин, сообщают в пресс-службе мэрии.

Первый снегопад произошел в ночь на 1 ноября.

- Спецтехника обработала песчано-соляной смесью не только перекрестки, мостовые сооружения, спуски и подъемы, но и всю проезжую часть по маршрутам общественного транспорта, - рассказывают в администрации.

В общей сложности было израсходовано почти 400 тонн смеси. Кроме того, тракторы смели снег с тротуаров. Предполагается, что исходя из погодных условий, днем на улицы города будут готовы выехать 80 единиц техники. Также задействован ручной труд – 123 человека посыпают песком остановки и подходы к пешеходным переходам.