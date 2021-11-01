Владельца барнаульской «Лакомки» хотят признать банкротом

Он задолжал по налогам полтора миллиона рублей Фото: Анна СЕМИНА

Налоговая служба через суд пытается признать владельца барнаульской «Лакомки» банкротом, пишет «Алтапресс».

- Арбитражный суд Алтайского края вынес решение по иску Федеральной налоговой службы, требовавшей признать банкротом Олега Проходу, предпринимателя, развивавшего в Барнауле сеть кондитерских магазинов «Лакомка», - сообщает издание.

Это дело тянется уже несколько лет. За это время бизнесмен Олег Прохода и сам подавал заявление на признание его банкротом, а затем на следующий день забирал его. И брал у банка многомиллионный кредит, который потом не платил. Правоохранительные органы обвинили его в мошенничестве и подали в розыск. Где сейчас находится беглец – не известно.

- 27 октября суд вынес решение удовлетворить требования ФНС и ввести процедуру реструктуризации долга, - добавляет источник.

Ранее ФНС заявлялась о долге 1,95 млн рублей. После этого Прохода сократил его до полутора миллионов, из которых 300 тысяч рублей – это была пеня.