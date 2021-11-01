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Общество1 ноября 2021 8:15

Уголовное дело завели на подрядчика, за ущерб в 100 млн рублей при установке фонарей на Чуйском тракте

Он сэкономил на материалах
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Подрядчик значительно удешевил материал, а разницу забрал себе

Подрядчик значительно удешевил материал, а разницу забрал себе

Фото: Анна СЕМИНА

Уголовное дело завели на бывшего директора ООО «Энергострой», занимавшегося, согласно условиям госконтракта, установкой фонарей на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

- В ходе следствия установлено, что обвиняемый при исполнении госконтракта с ФКУ Упрдор «Алтай» на сумму 176,4 млн рублей в рамках реализации целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» для устройства искусственного электроосвещения на Чуйском тракте использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству, - подчеркивают в ведомстве.

После завершения работ он предоставил документацию с недостоверными данными о качестве выполненного задания. На этом основании заказчик принял и оплатил госконтракт. Ущерб при этом составил более 99 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество»