Бийчане переживают за озеро Ковалевское

Озера Ковалевское (фото: скриншот страницы https://vk.com/incident_22)

Жители Бийска переживают за дальнейшую судьбу озера Ковалевское, расположенного на месте бывшего русла Бии. О том, что сейчас с ним происходит, рассказал «Бийский рабочий».

- Оно было глубокое, насыщенное жизнью: здесь можно было и порыбачить, сюда даже прилетали уточки. Последние бывают здесь и сейчас, - пишет издание.

Однако то, что в последнее время творится с озером, совершенно не устраивает местных жителей: вода стала мутная, стремительно превращается в озеро, а еще резко сокращается – просто высыхает.

За состоянием рядом с озером тоже никто не следит: мусор, костровища, засохший ил, грязь…

Как оказалось Ковалевское исключено из краевого реестра охраняемых природных памятников. Именно поэтому сами бийчане некоторое время ухаживали за ним, проводили субботники и даже старались очищать воду, после чего озеро опять наполнялось. Но постепенно энтузиазм сошел на нет и сейчас оно стремительно умирает.

Как удалось узнать журналистам, до 2024 года озеро числится в региональном проекте по экологической реабилитации «Экология», но без помощи населения в этом плане тоже не обойтись. Сейчас в социальных сетях бийчане ностальгируют по былым временам.